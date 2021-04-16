В Барнауле расселят жильцов аварийного дома, который начал разрушаться

БАРНАУЛ, 16 апреля. /ТАСС/. Аварийный дом, обрушение которого началось 5 апреля в Барнауле, непригоден для проживания, жильцы будут расселены, сообщает пресс-служба мэрии города в пятницу.

"Многоквартирный дом по улице 1-я Западная, 51 обследован специализированной организацией и признан непригодным для проживания. Здание подлежит сносу, его жильцов расселят", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение десяти дней привлеченная администрацией города организация проведет оценку жилых помещений для определения их рыночной стоимости, после чего в течение пяти дней комитет ЖКХ подготовит проекты соглашений с жителями об их выкупе.

5 апреля в Барнауле по улице 1-я Западная, 51 произошло обрушение фасадной балки в 24-квартирном доме. Жильцы были эвакуированы, никто не пострадал. По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Дом был признан аварийным в 2019 году.

7 апреля произошло еще одно обрушение - в аварийном жилом доме по улице Советской Армии, 54. Там обрушилась кирпичная кладка наружной стены. Никто не пострадал, были эвакуированы 23 человека. Дом постройки 1954 года был признан аварийным в 2013 году. В нем проживают 64 человека. По данному факту также возбуждено уголовное дело о халатности.