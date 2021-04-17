В Омском цирке открылся единственный за Уралом музей циркового искусства

ОМСК, 17 апреля. /ТАСС/. Единственный за Уралом музей циркового искусства открылся в Омском цирке во Всемирный день цирка, который отмечается в этом году 17 апреля. Об этом рассказала ТАСС директор музея Елена Агафонова.

"Это первый и единственный за Уралом подобный музей. Наша задача - рассказать зрителям об истории омского цирка, а также показать им то, что обычно скрыто от глаз посетителей: как выполняются те или иные трюки, какие существуют жанры, как гримируются артисты и многое другое", - рассказала Агафонова.

По ее словам, первый из трех залов посвящен истории омского цирка. "Это здание, в котором мы находимся - уже третье на территории Омска. Мы собрали уникальные исторические документы, рассказывающие об становлении цирка в нашем городе, пригласительные билеты, заметки в газетах тех времен и многое другое", - уточнила директор цирка.

Второй зал, который станет доступен для посетителей в течение месяца, откроет им тайны циркового искусства. "Это будет интерактивная экспозиция, здесь будет представлен маленький манеж и цирковой реквизит, приспособления и разные механизмы, - рассказала Агафонова. - Например, многие удивляются, как артисты летают или как так высоко бросают цирковые булавы - все это будет здесь раскрыто".

Последний зал отведен под гримерную - здесь зрители узнают, как артисты из обычных людей превращаются в клоунов, жонглеров и других участников представления. "Здесь можно будет попробовать загримироваться и самому. Также в зале будет представлена коллекция костюмов артистов. Она будет пополняться - сейчас, например, артисты шоу "Песчаная сказка" передали нам костюмы, в которых они выступали в Сочи на открытии Олимпиады", - сообщила руководитель цирка.

История омского цирка началась в 1898 году, когда в центре Омска в деревянном здании стал давать представления цирк-театр купца Сичкарева. В 1908 году для цирка было построено отдельное здание на Казачьей площади. В годы Великой Отечественной войны в Омске работал эвакуированный из Минска государственный Белорусский цирк. Современное здание омского цирка было возведено к 1973 году. К 2016 году, когда Омску исполнилось 300 лет, в цирке прошла масштабная реконструкция, на которую было направлено более 525 млн рублей.