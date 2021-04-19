В Кемеровской области создали "Фабрику офисных процессов"

КЕМЕРОВО, 19 апреля. /ТАСС/. Учебный центр "Фабрика офисных процессов" для изучения основ бережливого производства по стандартам Федерального центра компетенций (ФЦК) создан в Кузбассе в рамках нацпроекта "Производительность труда". Это первая подобная образовательная площадка за Уралом и вторая в РФ, еще одна офисная фабрика с конца 2020 года работает в Липецкой области, сообщил ТАСС министр труда Кузбасса Алексей Гришин.

Центр "Фабрика офисных процессов" позволит руководителям предприятий, офисным работникам и госслужащим обучиться повышению эффективности труда. Они смогут научиться эффективнее вести документооборот, взаимодействовать с гражданами, клиентами, подрядными организациями, организовывать рабочие места и офисное пространство в целом. Первыми образовательные тренинги пройдут работники предприятий - участников нацпроекта "Производительность труда", - сказал Гришин.

Учебно-тренировочная площадка создана на базе Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК). Обучающиеся смогут на практике применить полученные знания об организации офисных и вспомогательных процессов для экономии рабочего времени. В РЦК с конца 2020 года уже работает "Фабрика процессов" для инженерно-технического персонала, который занят непосредственно на производстве. Обучены порядка 200 работников предприятий - участников нацпроекта "Производительность труда".

"Учиться бережливым технологиям должны не только производственники. Сотрудникам компаний, которые организуют вспомогательные процессы, это также крайне необходимо. Нет смысла в разы наращивать производство, если отдел продаж долго заключает договоры, маркетинг не успевает продавать и освобождать склад под новую партию продукции. Повысить эффективность всей товаропроводящей цепочки - важнейшая задача проекта. И, конечно, офисные процессы здесь играют если не ключевую, то одну из ведущих ролей", - отмечает заместитель генерального директора ФЦК по обучению Ирина Жук.

По данным Минтруда Кузбасса, в нацпроекте "Производительность труда" в регионе участвует уже 51 предприятие базовых несырьевых отраслей экономики. Эффективность их работы возрастает в среднем на 40% и более за счет применения инструментов бережливого производства. Бережливые технологии помогают снижать себестоимость продукции, сокращать производственные издержки, а также позволяют найти дополнительные ресурсы для увеличения объемов производства, наладить выпуск новых видов товаров, расширить присутствие на внутренних и международных рынках.