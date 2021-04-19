Boeing Dreamliner японской авиакомпании экстренно сел в новосибирском аэропорту

НОВОСИБИРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Самолет Boeing Dreamline японской авиакомпании, летевший из Парижа в Токио, совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту из-за плохого самочувствия члена экипажа, сообщили ТАСС в пресс-службе новосибирского авиаузла.

"Самолет Boeing 787-800 Dreamliner. Члену экипажа стало плохо, в связи с чем была совершена экстренная посадка", - сообщила собеседница агентства.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, у командира воздушного судна случился инсульт.

"В 09:53 (05:53 мск) грузовой Boeing 787-800 японской авиакомпании приземлился в новосибирском аэропорту. Причина предварительная - инсульт у командира воздушного судна. В настоящее время экипаж, в том числе резервный, находится на отдыхе", - сообщил собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (06:41 мск) - приводятся новые данные о самочувствии члена экипажа.