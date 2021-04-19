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Boeing Dreamliner японской авиакомпании экстренно сел в новосибирском аэропорту

Борт совершил внеплановую посадку из-за плохого самочувствия командира воздушного судна, у которого, по предварительным данным, случился инсульт
© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

НОВОСИБИРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Самолет Boeing Dreamline японской авиакомпании, летевший из Парижа в Токио, совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту из-за плохого самочувствия члена экипажа, сообщили ТАСС в пресс-службе новосибирского авиаузла.

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"Самолет Boeing 787-800 Dreamliner. Члену экипажа стало плохо, в связи с чем была совершена экстренная посадка", - сообщила собеседница агентства.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, у командира воздушного судна случился инсульт. 

"В 09:53 (05:53 мск) грузовой Boeing 787-800 японской авиакомпании приземлился в новосибирском аэропорту. Причина предварительная - инсульт у командира воздушного судна. В настоящее время экипаж, в том числе резервный, находится на отдыхе", - сообщил собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (06:41 мск) - приводятся новые данные о самочувствии члена экипажа. 

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