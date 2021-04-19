Экстренные службы проверяют сообщение о минировании жилого дома в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб проверяют информации о минировании жилого многоквартирного дома в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"В 08:30 (04:30 мск) позвонил [неизвестный], мужской голос сообщил о минировании. Дом по адресу: [проспект имени газеты] "Красноярский рабочий", 124 а, - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

По данному адресу находится девятиэтажный 7-подъездный жилой дом.

По данным источника ТАСС, в минувшие выходные в правоохранительные органы поступило несколько сигналов о минированиях, все они оказались ложными.