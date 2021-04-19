Минэкономразвития расширило перечень видов деятельности резидентов ТОР "Линево"

НОВОСИБИРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ одобрила заявку властей Новосибирской области на расширение перечня видов экономической деятельности для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР) "Линево" в Искитимском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экономического развития.

"Комиссией по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований РФ при Министерстве экономического развития Российской Федерации одобрена заявка Новосибирской области о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации "О создании территорий опережающего социально-экономического развития "Линево", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, резидентам разрешены все виды деятельности, кроме трех: запрещенных законом о ТОСЭР, относящихся к деятельности градообразующего предприятия "Линево", а также нецелесообразных из-за отсутствия необходимых ресурсов. В частности, предлагалось исключить порядка 30 направлений, вести которые в ТОР невозможно. Среди них "Добыча нефти и природного газа", "Деятельность водного транспорта", "Деятельность воздушного и космического транспорта", "Обработка и утилизация опасных отходов".

Власти Новосибирской области направили заявку на расширение перечня видов экономической деятельности в Минэкономразвития РФ в марте. Генеральный директор агентства инвестиционного развития области Александр Зырянов пояснял, что часто предприниматели хотят построить бизнес в ТОР "Линево", но не проходят по требованиям к виду деятельности. Теперь есть возможность расширить список резидентов.

Городское поселение Линево находится в Искитимском районе, население поселка - 18,5 тыс. человек, градообразующее предприятие - Новосибирский электродный завод (входит в компанию "Энергопром" холдинга "Ренова"). Статус ТОР для Линево был определен в марте 2018 года. Проекты выполнят "Катализатор", "Ависта модуль инжиниринг" и ряд других компаний.