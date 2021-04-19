Экстренно севший в Новосибирске японский лайнер был пассажирским, а не грузовым

НОВОСИБИРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Самолет Boeing 787-800 Dreamliner японской авиакомпании All Nippon Airways, летевший из Парижа в Токио и экстренно севший в новосибирском аэропорту, является пассажирским судном, а не грузовым. Он совершал перегонный перелет, на его борту находились семь членов экипажа, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

"Самолет Boeing 787-800 Dreamliner пассажирский, летели семь членов экипажа, без пассажиров, это перегон", - сказала собеседница агентства.

Ранее в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры ТАСС сообщили, что грузовой Boeing 787-800 сел в новосибирском аэропорту после инсульта у командира воздушного судна. Вылет запланирован через 18 часов. В грузовом самолете летел только экипаж и резервный экипаж, отметили в прокуратуре.

Boeing 787-800 Dreamliner - широкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет. Вмещает от 250 до 330 пассажиров. Впервые поднялся в воздух в 2009 году.