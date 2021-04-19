В Кузбассе арестовали отчима, который наказывал ребенка горячим утюгом

КЕМЕРОВО, 19 апреля. /ТАСС/. Суд в Кузбассе заключил под стражу 32-летнего жителя Новокузнецка, который жестоко истязал своего пасынка и обжигал его горячим утюгом в качестве наказания за непослушное поведение. Ребенок изъят из семьи и находится в больнице, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

"Ребенка изъяли [из семьи] и поместили в больницу, [отчиму] судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - рассказали в пресс-службе.

По информации следственных органов, мужчина дает признательные показания и сотрудничает со следствием.