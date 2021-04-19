{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кузбассе арестовали отчима, который наказывал ребенка горячим утюгом

Мужчина дает признательные показания и сотрудничает со следствием

КЕМЕРОВО, 19 апреля. /ТАСС/. Суд в Кузбассе заключил под стражу 32-летнего жителя Новокузнецка, который жестоко истязал своего пасынка и обжигал его горячим утюгом в качестве наказания за непослушное поведение. Ребенок изъят из семьи и находится в больнице, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

"Ребенка изъяли [из семьи] и поместили в больницу, [отчиму] судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - рассказали в пресс-службе.

По информации следственных органов, мужчина дает признательные показания и сотрудничает со следствием.

Теги
РоссияКемеровская область
Автобусы и авиарейсы отменяются и задерживаются в Томской области из-за снегопада
Порядка 200 человек ожидают вылета самолетов авиакомпаний S7 и UTair
Читать полностью