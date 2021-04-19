Введенные из-за коронавируса ограничения в Новосибирской области продлят до 31 мая

НОВОСИБИРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Ограничительные мероприятия, в первую очередь, режим повышенной готовности, действующий в Новосибирской области из-за коронавируса, продлят до 31 мая, сообщил в понедельник на совещании облправительства губернатор региона Андрей Травников. Решение связано с нестабильной ситуацией с заболеваемостью COVID-19.

"Поручаю министерству юстиции подготовить проекты соответствующих нормативных актов о продлении всех ограничительных мероприятий до 31 мая", - сказал Травников.

В области после снятия ограничений с работы предприятий общественного питания в конце февраля в рамках режима повышенной готовности сохраняется только масочный режим. Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов отметил, что продление режима повышенной готовности связано с нестабильной ситуацией с заболеваемостью COVID-19.

В марте Травников сообщал, что масочный режим сохранится до майских праздников. Он объяснял это тем, что в преддверии парада и других мероприятий следует не допустить вспышек инфекции. Он также отметил, что организаторы и участники парада на 9 мая пройдут вакцинацию в первую очередь, однако проведение акции "Бессмертный полк", а также первомайских демонстраций в очном формате в области будут отменены.

В Новосибирской области зафиксировано более 40 тыс. случаев коронавируса.