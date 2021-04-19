В Новосибирске сотрудник конвоя застрелил доставленного в суд обвиняемого

НОВОСИБИРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Сотрудник конвоя открыл огонь из табельного оружия по привезенному для избрания меры пресечения в суд мужчине, который удерживал другого сотрудника конвоя. Обвиняемый умер на месте, сообщается на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

"19.04.2021 при разгрузке конвойного автомобиля обвиняемый, доставленный для решения вопроса по мере пресечения, удерживая сотрудника конвоя, угрожал применением насилия, требовал отпустить его. Один из сотрудников конвоя применил табельное оружие", - говорится в сообщении.

На место была вызвана бригада скорой помощи, однако обвиняемый умер на месте. В пресс-службе ГУ МВД по региону журналистам сообщили, что мужчина был задержан по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств") и предпринял попытку побега из-под стражи. Для предотвращения побега было применено оружие. По данному факту начальником ГУ МВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки.