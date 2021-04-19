Федеральные трассы в радиусе 50 км от Омска расширят до четырех полос

ОМСК, 19 апреля. /ТАСС/. Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства (Сибуправтодор) расширит до четырех полос в течение пяти лет федеральные трассы в радиусе 50 км от Омска. Как сообщил в понедельник ТАСС замначальника Сибуправтодора Евгений Стипурин, на капремонт 167 км дорог до 2026 года будет направлено 24 млрд рублей.

Омск является одним из важных транспортных узлов Сибири. Здесь сходятся соединяющие Уральский и Сибирский федеральные округа трассы Р254 (Челябинск - Омск - Новосибирск) и Р402 (Тюмень - Омск) и дорога А320 к границе с Казахстаном. Интенсивность движения превышает 20 тыс. автомобилей в сутки.

"Было принято решение перевести федеральные трассы в пятидесятикилометровой зоне Омска в четырехполосный режим. До 2026 года работы будут проведены на 167 км автодорог, финансирование составит порядка 24 млрд рублей", - сказал Стипурин.

По его словам, по пяти из 12 участков дорог ведется проектирование, на 1 участке приступили к дорожным работам. "Расширение трасс позволит значительно увеличить их пропускную способность и безопасность движения", - сказал Стипурин.