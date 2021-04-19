Спасатели эвакуируют собак с острова на реке в Томске, отрезанных от земли ледоходом

ТОМСК, 19 апреля. /ТАСС/. Сотрудники областной поисково-спасательной службы (ПСС) эвакуируют собак с острова посреди реки Томь под Томском, которые оказались отрезаны от земли ледоходом. В настоящее время на берег перевезены два животных, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Спасатели совместно со специалистами организации "Верный друг" отправились на аэролодке "Аллигатор" на остров, где находились собаки. Плотные заросли помешали специалистам отловить всех животных, однако в результате операции две собаки оказались на берегу. Одна уехала вместе с представителями "Верного друга", другая, к сожалению, сбежала", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в областную поисково-спасательную службу зоозащитники обратились вечером 18 апреля. Они сообщили о том, что несколько собак оказались отрезанными от земли на острове на Томи в черте Томска. Спасатели отправились на место в понедельник, несмотря на запрет навигации и сложнейшие погодные и природные условия.

"Как сообщили участники операции, щенков на острове замечено не было. В настоящий момент принято решение о контроле за ситуацией, если уровень воды поднимется до критической отметки, специалисты вновь отправятся на остров для отлова. На остров был доставлен запас корма для животных", - отмечает пресс-служба.

Как сообщил ТАСС заместитель начальника областной ПСС Владлен Кузьмичев, на острове сейчас остаются как минимум семь собак. В настоящее время спасательные операции на реке опасны, поэтому эвакуация будет отложена до окончания ледохода. Также собеседник агентства подчеркнул, что пока спасать животных неравнодушным людям не стоит - лед может повредить лодку и спасатели не успеют их спасти.

Ледоход начался на Томи в Томской области в четверг, сейчас вода не превышает критических отметок. Подтопленных населенных пунктов нет.