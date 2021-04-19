Суд в Красноярске отложил рассмотрение иска завода Роскосмоса к строителям на 17 мая

КРАСНОЯРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края отложил на 17 мая рассмотрение иска одного из крупнейших в мире производителей спутников - компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. М. Ф. Решетнева (входит в Роскосмос) - к Главному военно-строительному управлению № 9 на 30,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

В начале августа предприятие подало в суд два иска о взыскании неустойки с ФГУП "Главное военно-строительное управление № 9" (ГВСУ № 9). По данному иску компания просила взыскать 29,23 млрд рублей, затем исковое требование было уточнено до 30,3 млрд рублей.

"Отложено до 17 мая. Стороны не представили доказательства, не смогли ответить на вопросы, поэтому отложились на стадии исследования доказательств", - сказал собеседник агентства.

В конце декабря арбитражный суд частично удовлетворил второй иск ИСС. Компания просила взыскать с Главного военно-строительного управления № 9 2,795 млрд рублей. Суд постановил взыскать с ответчика 60 млн рублей.

"Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева - крупнейшая российская компания, создающая космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. В настоящее время две трети орбитальной группировки России - это спутники разработки и производства ИСС.

ФГУП "Главное военно-строительное управление № 9" находится в процедуре банкротства.