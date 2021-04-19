"Мусорную" концессию в Новосибирской области вновь рассмотрят во втором квартале 2021 года

НОВОСИБИРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области повторно рассмотрят замороженное в 2019 году концессионное соглашение с группой "ВИС" по строительству двух мусоросортировочных комплексов в области. Об этом сообщила ТАСС в понедельник и. о. министра ЖКХ и энергетики области Елена Макавчик.

Компания-концессионер - группа "ВИС" до 2019 года за свой счет планировала создать систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы в селах Верх-Тула и Раздольное под Новосибирском и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов. Площадка у Раздольного была отвергнута по экологическим соображениям после протестов местных жителей. Новосибирские власти совместно с концессионером внесли в соглашение несколько изменений и направили их на согласование в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России.

"В настоящее время концессионером прорабатывается проект дополнительного соглашения в целях его рассмотрения на рабочей группе во втором квартале текущего года", - сказала Макавчик.

Как сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на замгубернатора Новосибирской области Сергея Семку, в настоящее время ведется подготовка проекта строительства мусорного полигона, участок еще не выбран. При этом власти рассматривают территорию в районе сел Жеребцово, Плотниково под Новосибирском, недалеко от села Раздольное площадью более 200 га.

"По новым правилам завод и полигон могут располагаться на участке 50 га. Полигон будет построен в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к таким объектам, а именно: с применением геомембраны, обеспечивающей предупреждение проникновения в почву и грунтовые воды токсичного фильтрата, оснащением полигона комплексом по сортировке твердых коммунальных отходов, который будет позволять отбирать полезные фракции отходов для дальнейшей их переработки, а также предотвращать попадание на полигон опасных отходов, запрещенных к захоронению", - уточнили в пресс-службе.

О ситуации

В июле 2016 года правительство региона заключило концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей сроком на 40 лет. В сентябре 2017 года группа "ВИС" стала собственником 75% компании "Экология-Новосибирск" и теперь представляет интересы концессионера. Весной 2019 года местные власти подали иск в Арбитражный суд Новосибирской области для изменения условий концессионного соглашения. Рабочая группа скорректировала параметры концессии с 6,5 млрд до 4,3 млрд рублей и с 40 до 25 лет, однако добровольно компания изменять условия соглашения отказалась. В июле власти отозвали иск. Как заявлял ранее губернатор региона Андрей Травников, власти намерены реализовывать концессию на тех условиях, которые были предложены рабочей группой.

Отдельные положения концессии вызвали критику депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, они обратили внимание, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Экологи, общественники и жители сел, вблизи которых ведется строительство мусорного полигона, усомнились в экологической безопасности проекта.