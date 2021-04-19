В Алтайском крае река вышла из берегов и размыла автодорогу

БАРНАУЛ, 19 апреля. /ТАСС./ Уровень воды резко поднялся в реке Солоновка в Алтайском крае. Река вышла из берегов и подтопила участок региональной дороги, проезд закрыт, сообщает в понедельник пресс-служба краевого Минтранса.

"Ограничено движение на трассе Аксеново - Антипино - Бураново. В связи с активным снеготаянием произошел резкий подъем воды в реке Солоновка, что привело к размыву земляного полотна", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Барнауле начались подтопления в пригородном поселке Затон: в микрорайоне закрыли движение по дороге на остров Шубинский.

"Уровень воды в реке Обь 19 апреля в Барнауле составляет 471 сантиметр над нулем водомерного столба. В связи с подъемом уровня воды движение транспорта временно ограничено от улицы Якорной до дороги, идущей от улицы Матросской. Движение транспорта осуществляется по понтонному мосту", - отмечается в пресс-релизе мэрии города.

Ранее в регионе закрыли участки двух региональных дорог - от Алейска до Безголосово и от села Марушки до Рупосово. Они до сих пор остаются закрытыми. Первые подтопления паводковыми водами автодорог начались на Алтае 7 апреля. В восьми районах 8 апреля был введен режим ЧС. 16 апреля движение по всем автодорогам региона было открыто.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году он пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб от которого превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более чем 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах. В регионе был введен режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей. В 2020 году паводок прошел спокойно.