В Барнауле расселят жильцов второго аварийного дома, который начал разрушаться

БАРНАУЛ, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Барнаула приняли решение о расселении аварийного дома, стена которого начала обрушаться 7 апреля. Дом непригоден для дальнейшего проживания, сообщает пресс-служба мэрии города в понедельник.

"Многоквартирный дом по улице Советской Армии, 54 обследован специализированной организацией и признан непригодным для проживания. Жильцов расселят", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение десяти дней привлеченная администрацией города организация проведет оценку квартир для определения их рыночной стоимости, затем комитет ЖКХ подготовит проекты соглашений с жителями об их выкупе.

"Вынос имущества будет возможен после проведения работы по временному устройству щитовых элементов. Выполнение этой работы запланировано в течение 20 дней", - подчеркивается в пресс-релизе.

7 апреля произошло обрушение кирпичной кладки наружной стены в аварийном жилом доме по улице Советской Армии, 54. Никто не пострадал, были эвакуированы 23 человека. Дом постройки 1954 года был признан аварийным в 2013 году. В нем проживают 64 человека. По данному факту также возбуждено уголовное дело о халатности.

Это не первое обрушение аварийного дома в Барнауле в этом месяце. Так, 5 апреля по улице 1-я Западная, 51 произошло обрушение фасадной балки в 24-квартирном доме. Жильцы были эвакуированы, никто не пострадал. По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Дом был признан аварийным в 2019 году. Решение о его расселении принято властями города на минувшей неделе.