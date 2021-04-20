Жителя Новосибирска осудили на шесть лет за распространение экстремистских материалов

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Жителя Новосибирска осудили на шесть лет за распространение в социальных сетях материалов, в которых содержались призывы к массовым беспорядкам, к терроризму и экстремистской деятельности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ РФ по Новосибирской области.

"В апреле 2021 года первым Восточным окружным военным судом [житель Новосибирской области] А. Петров признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением в использовании Интернета сроком 2 года 6 месяцев", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что в 2020 году следствием было возбуждено шесть уголовных дел в отношении Петрова - за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ), за призыв к массовым беспорядкам (ст. 212 УК РФ), за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ (ст. 280.1 УК РФ), а также за незаконное приобретение оружия (ст. 222) и наркотических средств (ст. 228 УК РФ).

В 2020 году осужденный, являясь сторонником националистической идеологии, публиковал в социальных сетях материалы, в которых он оправдывал террористические методы противодействия правоохранительным органам и органам государственной власти, призывал пользователей интернета к терроризму. В ходе обысков, которые проводились сотрудниками УФСБ по региону, были также обнаружены и изъяты патроны различного калибра, холодное оружие и героин в крупном размере.