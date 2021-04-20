Экстренно севший в Новосибирске Boeing Dreamliner японской авиакомпании вылетел в Токио

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Самолет Boeing 787-800 Dreamliner японской авиакомпании All Nippon Airways, в понедельник экстренно севший в новосибирском аэропорту из-за недомогания командира воздушного судна, вылетел в Токио, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В 8:15 (4:15 мск) самолет улетел", - сообщила собеседница агентства.

Самолет Boeing 787-800 Dreamliner совершил экстренную посадку из-за недомогания члена экипажа. Пассажирский самолет совершал перегонный перелет без пассажиров из Парижа в Токио. В нем летели семь человек.

По информации пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет сел в новосибирском аэропорту после инсульта у командира воздушного судна.

Японский пациент поступил в региональный сосудистый центр новосибирской областной клинической больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе медицинской организации. Он проходил обследование с диференциальным диагнозом черепно-мозговой травмы. Состояние пациента в больнице не уточнили.