Алтай вернул в бюджет более 500 млн рублей, которые не смог потратить на жилье для сирот

БАРНАУЛ, 20 апреля. /ТАСС/. Более 600 млн рублей, выделенных в 2021 году на обеспечение жильем детей-сирот в Алтайском крае, будут освоены. Более 500 млн рублей, которые регион не смог потратить на эти цели в 2020 году, возвращены в федеральный бюджет, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального Минстроя.

На минувшей неделе Алтайский край, по данным Следственного комитета РФ, оказался в числе регионов с худшими показателями освоения бюджетных средств и обеспечения сирот жильем в 2020 году: в регионе не смогли освоить более 68% выделенных денежных средств, а уровень обеспеченности сирот жильем составил 5%, что в три раза меньше общероссийского показателя. Главе региона Виктору Томенко СК РФ направил письмо о необходимости обеспечения личного контроля работы в сфере реализации жилищных прав сирот.

В пресс-службе регионального Минстроя ТАСС сообщили, что Алтайский край вернул в федеральный бюджет неосвоенные в 2020 году средства - 627 млн рублей.

"Из этих средств 66 млн рублей нам вернули назад для оплаты контрактов, которые успели заключить в конце 2020 года. Эти средства будут потрачены в 2021 году. Таким образом, в федеральный бюджет Алтайский край вернул 561 млн рублей, неосвоенных в 2020 году", - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что в 2021 году на обеспечение жильем детей-сирот регион потратит 605 млн рублей, 302 млн из них - средства федерального бюджета. Краевые средства намерены потратить на предоставление жилищных сертификатов для детей-сирот. Это позволит существенно облегчить процедуру приобретения жилья для детей-сирот и исключить невозможность освоения средств своевременно в ситуации повышенного спроса на рынке жилья, обусловленного льготным ипотечным кредитованием.

"С 2016 года в Алтайском крае жильем обеспечено 2 тыс. 123 человека из числа детей-сирот, в том числе 230 из них получили квартиры в 2021 году. На сегодняшний день в Алтайском крае правом на получение жилья обладают 6 тыс. 83 человека, из них старше 23 лет - 2 тыс. 813. Дополнительно в течение трех лет получат такое право 1 тыс. 807 человек, это дети-сироты от 14 до 18 лет, которые включены в список", - подчеркнули в пресс-службе.

О проблеме обеспечения жильем детей-сирот

В феврале 2021 года во время рабочего визита в Алтайский край заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин вынес предостережение министру строительства и ЖКХ Алтайского края Ивану Гилеву. По словам Демешина, Алтайскому краю на приобретение жилья для детей-сирот было выделено в 2020 году 1 млрд 211 млн рублей, однако в регионе были приобретены только 222 квартиры вместо 757.

Гилев объяснял, что дополнительно выделенные из федерального бюджета средства на эти цели, а именно 700 млн рублей, регион получил 25 сентября и не смог их освоить из-за возросшего спроса на жилье в крае за три месяца до окончания года.

"Мы получили деньги за 60 рабочих дней до конца года. Нужно понимать, что это длительная процедура, там очень много технических требований к такому жилью. Рынок был разогрет в ситуации льготного ипотечного кредитования, и реализовать эти деньги не получилось. Если бы деньги довели до нас в начале года, то мы бы смогли выполнить задачи. Мы были поставлены в безвыходную ситуацию: несколько раз мы прогнали эти 700 млн рублей через торги, но предложений на эти квартиры не было", - уточнил Гилев.

Для решения проблемы с обеспечением жильем детей-сирот в крае намерены активно использовать механизм жилищных сертификатов. В феврале депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания в окончательном чтении приняли закон, который позволит выдавать их детям-сиротам. Кроме того, Минстрой региона намерен усилить контроль за деятельностью регионального жилищного управления. По словам Гилева, все средства, выделенные Алтайскому краю в 2021 году, будут освоены в полном объеме.