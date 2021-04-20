Суд оставил в силе решение об аресте экс-представителя алтайского губернатора

БАРНАУЛ, 20 апреля. /ТАСС/. Алтайский краевой суд на заседании во вторник оставил в силе постановление районного суда Барнаула об аресте бывшего представителя губернатора и правительства края в региональном парламенте Стеллы Штань, которое обжаловал ее адвокат, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе краевого суда.

"Сегодня состоялось рассмотрение апелляции. Постановление Октябрьского районного суда Барнаула от 2 апреля об избрании Штань меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменений", - сказали в пресс-службе.

1 апреля Штань была задержана в Барнауле сотрудниками правоохранительных органов, ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). 2 апреля суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес постановление о заключении Штань под стражу до 30 мая. Адвокат Штань 8 апреля подала апелляцию на это судебное решение в Алтайский краевой суд.

По данным следствия, в декабре 2015 года директор частного детсада "Хеппи беби" совместно со Штань представили в управление образования и молодежной политики региона фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была завышена по сравнению с рыночной ценой. Это повлекло завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации за счет средств бюджета. В результате мошенничества женщины завладели 14 млн рублей, выделенными детсаду в качестве субсидии.

С 2008 по 2016 год Штань была депутатом Заксобрания Алтайского края. В 2018-м назначена на должность представителя губернатора и правительства края в региональном парламенте. Губернатор региона Виктор Томенко 6 апреля подписал распоряжение об отставке Штань. Решением президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" членство Штань в партии также было приостановлено.