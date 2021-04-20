Стоимость реконструкции дороги у новосибирского аэропорта оценили в 19 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Предварительная стоимость реконструкции участка трассы Р-254 "Иртыш" протяженностью 20 км, примыкающего к новосибирскому аэропорту Толмачево, составит 19 млрд рублей. Об этом во вторник в пресс-центре ТАСС сообщил первый заместитель начальника Федерального управления автодорог "Сибирь" ("Сибуправтодор") Дмитрий Батурин.

Участок трассы Р-254 "Иртыш" от аэропорта Толмачево в сторону Омска считается одним из самых аварийно опасных и перегруженных. Четырехполосная дорога относится к третьей технической категории, интенсивность движения по которой составляет 2-6 тыс. автомобилей в сутки. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский ранее оценивал работы в 23,6 млрд рублей. Начало работ планировалось в 2025 году, завершение в 2029 году.

"Всего на данном участке будет построено три транспортных развязки и один мост через реку Чик. Предварительная стоимость всего проекта - порядка 19 млрд рублей", - сказал Батурин.

По его словам, в настоящее время близится к завершению работа проектной организации по разработке сметной документации. До конца текущей недели "Сибуправтодор" должен защитить проект в Федеральном дорожном агентстве, а в мае - направить на проверку в Главгосэкспертизу. Батурин отметил, что в ведомстве планируют заключить госконтракт и приступить к подготовке территории для строительства до конца текущего года.

В начале года губернатор региона Андрей Травников сообщал, что реконструкцию участка необходимо завершить на пять лет раньше запланированного срока, к моменту окончания реконструкции аэропорта в 2025 году. Он также просил включить проект в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры для получения федерального финансирования. Как ранее сообщал ТАСС Батурин, решение о включении проекта в план еще не принято, однако на данный момент получено предварительное согласование аналитического центра при правительстве РФ.

В результате реконструкции двадцатикилометровый участок дороги Р-254 "Иртыш" будет соответствовать первой технической категории. Количество полос на трассе увеличится до шести, что позволит расширить ее пропускную способность для межрегионального грузового транзита в полтора-два раза. Как сообщал ТАСС гендиректор новосибирского аэропорта Евгений Янкилевич, вопрос реконструкции дороги станет еще более актуальным в связи со скорым открытием в Толмачево логистического центра "Почты России", что увеличит нагрузку на дорогу до 30 тыс. автомобилей в сутки.