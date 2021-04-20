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Дорогу к Телецкому озеру на Алтае планируют восстановить за шесть лет

В регионе разрабатывают проекты ремонтов 27 км Чуйского тракта, ведущего к водоему

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Дорожники разрабатывают проекты ремонтов 27 км Чуйского тракта, ведущего к Телецкому озеру в Республике Алтай. Для того, чтобы привести дорогу в нормативное состояние, им потребуется до шести лет, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС главный инженер Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай" Сергей Рубаненко.

"Если говорить о подъезде к Телецкому озеру, то в этом году мы планируем уже ввести 24 км капитально отремонтированных на данной дороге. Только в прошлом году мы ее получили, и в настоящее время разрабатываются проекты работ еще на 27 км этой дороги. Считаем, что для первого года владения дорогой это неплохой показатель. Перспектива восстановления полностью этой дороги до нормативного состояния - порядка пяти-шести лет, все будет зависеть от возможностей финансирования", - сказал Рубаненко.

В пресс-службе управления федеральных дорог "Алтай" ТАСС уточнили, что дорога была передана на баланс управления в 2020 году и стала частью Чуйского тракта. Ранее она являлась региональной.

Ранее в пресс-службе управления федеральных дорог "Алтай" ТАСС сообщали, что в 2021 году планируется капитально отремонтировать 24 км Чуйского тракта на подъезде к Телецкому озеру. Кроме того, в текущем году в регионе дорожники начнут работы по ремонту еще 8 км этой дороги, но они будут закончены в 2022 году. Всего на подъезде к Телецкому озеру на Чуйском тракте отремонтируют четыре участка общей протяженностью 32 км. На эти цели будет направлено 1 млрд 96 млн рублей.

Чуйский тракт - федеральная автомобильная дорога, проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. По версии журнала National Geographic, входит в десятку красивейших дорог мира. По Чуйскому тракту на Алтае добираются до Телецкого озера, которое является наследием ЮНЕСКО. Это уникальный горный водоем, второй по объему в России естественный резервуар питьевой воды, уступающий лишь Байкалу. Протяженность озера около 80 км. В рамках нацпроекта "Экология" Республике Алтай были выделены средства на реабилитацию Телецкого озера, инициатором которой стал президент РФ Владимир Путин.

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