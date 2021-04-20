Около 7,5 млрд рублей направят на Алтае на дорожные работы на федеральных трассах

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Инвестиции в реконструкцию, строительство и ремонты всех федеральных трасс в Алтайском крае и Республике Алтай в 2021 году составят 7,5 млрд рублей, сообщил в пресс-центре ТАСС во вторник главный инженер Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай" (ФКУ Упрдор "Алтай") Сергей Рубаненко.

"На сегодняшний день от общего количества контрактов по всем видам работ на 2021 год более 90% законтрактованы, в мае объявим процедуру на оставшиеся 10% и к июню законтрактуемся. По объему инвестиций всех видов работ, это и реконструкция, и капремонт, и содержание дорог и искусственных сооружений, по всем федеральным дорогам, которых у нас протяженность в 1 тыс. 731 км, [в Республике Алтай и Алтайском крае] 7,5 предусмотрено федеральным бюджетом", - сказал Рубаненко.

Он отметил, что масштабные работы будут проведены на трассе от Павловска до границы с Казахстаном.

"В этом году запланированы работы протяженностью на 40 км этой дороги, протяженность которой 389 км. Порядка 70% от этой протяженности требует капремонта, остальное - содержание. Чтобы всю дорогу привести в соответствие с нормативными требованиями, потребуется до семи лет, стоимость пока озвучивать преждевременно", - сказал Рубаненко.

В пресс-службе управления федеральных дорог "Алтай" ТАСС уточнили, что эта дорога была передана в федеральную собственность в 2020 году и стала третьей федеральной трассой, проходящей по территории Алтайского края. Ей присвоен номер А-321.

Кроме того, Рубаненко сообщил, что в 2021 году в крае начнутся работы по расширению Чуйского тракта. В этом году в эксплуатацию планируют ввести уже 25 км обновленной автодороги на участке от Новосибирской области до Бийска.

О федеральных трассах в Алтайском крае

Ранее сообщалось, что на работы по расширению Чуйского тракта в Алтайском крае направят более 1,3 млрд рублей. На эти средства федеральную дорогу расширят до четырех полос на двух участках общей протяженностью 10 км. Оба участка трассы введут в эксплуатацию в конце 2022 года. Губернатор региона Виктор Томенко сообщил, что на расширение Чуйского тракта по всей протяженности в регионе может потребоваться порядка 50 млрд рублей.

В 2020 году власти Алтайского края передали важную для местного и транзитного транспорта межгосударственную дорогу до границы с Республикой Казахстан в федеральную собственность. Дорога должна была стать федеральной в 2027 году, но по инициативе губернатора края удалось перенести сроки ее передачи на семь лет раньше. Дорога имеет важное значение для Алтайского края, так как по ней в Казахстан проезжает большой поток транзитного транспорта. Кроме того, она соединяет Барнаул и районные центры, малые села. Для поддержания трассы в нормативном состоянии каждый год регион тратил около 600 млн рублей.