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Объем ремонта федеральных трасс в четырех регионах Сибири в 2021 году сократится на треть

В "Сибуправтодоре" отметили, что программа работ формируется исходя из имеющейся потребности в ремонте

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Федеральное управление автодорог "Сибирь" ("Сибуправтодор") в 2021 году отремонтирует 203 км дорог в четырех регионах Сибири - Омской, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, это на 100 км меньше показателей прошлого года. Это связано со снижением потребности трасс в ремонте, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС первый заместитель начальника управления Дмитрий Батурин.

"На капитальный ремонт и ремонт дорог на территории четырех областей - у нас больше 2 тыс. км - доведено финансирование в объеме 6,2 млрд рублей. Мы отремонтируем до конца года, то есть до сентября, 203 км, это практически 10% от всей протяженности", - сказал он, добавив, что в 2020 году было отремонтировано 303 км за 7 млрд рублей.

По его словам, протяженность отремонтированных дорог по каждому году не отражает общую картину, так как более 80% федеральных дорог в России приведены в нормативное состояние. В связи с этим программа работ формируется исходя из имеющейся потребности в ремонте.

Батурин уточнил, что специалисты проведут работы, связанные как с капитальным ремонтом, так и с устройством тонкослойного покрытия, которое позволит повысить коэффициент сцепления, ликвидировать небольшие колеи на дорогах. Также предусмотрены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

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РоссияКемеровская областьНовосибирская областьОмская областьТомская область
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