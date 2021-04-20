В Иркутской области к 2030 году планируют увеличить объем ИЖС на 6,9 млн кв. м

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Иркутской области намерены использовать объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) для расселения аварийного жилья, в том числе для этого к 2030 году в регионе планируется построить более 6,9 млн кв. метров ИЖС, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Иркутская область стала одним из пяти регионов-пилотов, которые в качестве комплексной застройки территории начнут реализовывать типовые проекты индивидуального жилищного строительства.

"Мы для себя поставили задачу, область у нас большая, до 2030 года построить более 6,9 млн кв. м именно индивидуального жилья", - сказал он во время круглого стола в ДОМ.РФ по теме ИЖС.

Губернатор уточнил, что индивидуальное строительство жилья составляет половину от объема всего строительства в регионе. "В 2020 году ввели более 645 тыс. кв. м индивидуального жилья. <...> Если брать за последние три года, то уже в полтора раза увеличение идет", - сказал Кобзев.

По его словам, регион заинтересован в том, чтобы использовать механизм ИЖС для расселения из аварийного фонда. "Сегодня многие жители готовы использовать этот проект в целом для того, чтобы улучшить свои жилищные условия. Если брать экономику этого вопроса, у нас 37 тыс. [один] квадратный метр будет стоить - намного меньше, если мы рассматриваем другие виды строительства", - пояснил глава региона.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что программа поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) начнет работать в России до конца 2021 года. По словам министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.