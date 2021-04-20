Курорт "Шерегеш" впервые принял за горнолыжный сезон более 2 млн туристов

КЕМЕРОВО, 20 апреля. /ТАСС/. Один из самых популярных в Сибири горнолыжных курортов "Шерегеш" в Кемеровской области принял в этом сезоне свыше 2 млн отдыхающих, что более чем на 70% больше, чем в горнолыжном сезоне 2019 года, до пандемии. Таким образом, в этом году установлен новый рекорд по посещаемости за всю историю "Шерегеша", сообщается во вторник на официальном сайте правительства Кузбасса.

"По итогам зимнего сезона 2020-2021 в "Шерегеше" побывало рекордное количество туристов. Зафиксировано более двух миллионов посещений. Теперь наша основная задача - сделать наш самый известный горнолыжный курорт Кузбасса круглогодичным. Этому будет способствовать программа социально-экономического развития региона, подписанная премьер-министром России Михаилом Мишустиным", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

В пресс-службе администрации Таштагольского района, на территории которого находится горнолыжный курорт, ТАСС уточнили, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса сезон пришлось закончить раньше обычного, и "Шерегеш" смог принять только около 1,3 млн туристов, в 2019 году отдыхающих было 1,27 млн человек. Традиционно горнолыжный комплекс посещали преимущественно путешественники из регионов Сибири. В этом году в условиях ограничений на выезд из страны из-за пандемии коронавируса география приезжающих на отдых людей расширилась, много туристов приезжали из регионов центральной России и даже юга.

"Шерегеш" является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. Сезон здесь начался 14 ноября 2020 года, работают более 80 гостиниц, доступны 26 горнолыжных трасс общей протяженностью более 50 км и 18 подъемников. Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в "Шерегеше", а также не менее 8,45 млрд рублей частных инвестиций на строительство новых гостиниц, канатных дорог. Развитие курорта позволит создать дополнительно почти 1,7 тыс. новых рабочих мест в несырьевом секторе и разместить больше туристов.