Суд отклонил апелляцию общины Виссариона на изъятие участка в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Третий арбитражный апелляционный суд в Красноярске оставил без изменений решение краевого Арбитражного суда, удовлетворившего иск регионального Минлесхоза о досрочном расторжении с Церковью последнего завета (ЦПЗ, известна как община Виссариона) договора безвозмездного пользования лесным участком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе апелляционного суда.

Договор был заключен в 2015 году. Церковь последнего завета обязалась использовать участок в соответствии с лесным законодательством для осуществления религиозной деятельности. Однако истцом выявлены факты нарушений условий договора, в частности, речь идет о размещении на участке жилых и нежилых строений, не предназначенных для осуществления религиозной деятельности, а также о его захламлении. В начале февраля арбитраж удовлетворил иск министерства. Община обжаловало это решение.

"Суд оставил в силе решение Арбитражного суда Красноярского края, жалобу без удовлетворения", - сообщил представитель пресс-службы, уточнив, что жалоба была рассмотрена в среду, 21 апреля.

Спорный договор касался лесного участка площадью 8,9 га, расположенного в Табратском участковом лесничестве. Там расположены строения, используемые ЦПЗ в качестве паломнического скита.

В конце сентября 2020 года основатель религиозной общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при Церкви последнего завета Владимир Ведерников были арестованы. По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами").

Прокуратура Красноярского края обратилась в краевой суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета". Центр "Церкви последнего завета" расположен в так называемой Обители рассвета в Курагинском районе на юге Красноярского края.