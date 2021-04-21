В Приангарье предпринимательницу подозревают в контрабанде леса на сумму 34 млн рублей

ИРКУТСК, 21 апреля. /ТАСС/. Полиция и таможня в Иркутской области возбудили уголовные удела в отношении предпринимательницы, которая подозревается в контрабанде в Китай и Узбекистан 3,9 тыс. кубометров древесины на сумму свыше 34 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба Иркутской таможни.

"Иркутской таможней пресечена преступная деятельность гражданки - индивидуального предпринимателя, которая контрабандой вывезла из России в Китай свыше 3,6 тыс. кубометров древесины неизвестного происхождения общей стоимостью около 32 млн рублей. <…> В отношении гражданки отделением дознания Иркутской таможни возбуждено два уголовных дела. <…> Еще одно дело возбуждено Братским линейным отделом МВД России на транспорте по факту незаконного экспорта в Узбекистан 296 кубометров пиломатериалов стоимостью более 2,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важного товара в крупном размере"). На таможне в качестве документов, подтверждающих легальность происхождения леса, предпринимательница предъявляла фиктивные договоры купли-продажи древесины. По решению суда подозреваемая отправлена под домашний арест.