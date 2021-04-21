На Алтае обнаружили новый очаг обитания снежных барсов

ТАСС, 21 апреля. Очаг обитания снежного барса обнаружен на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. Пять новых особей краснокнижных снежных барсов зафиксировали автоматические камеры, установленные чабанами-волонтерами, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF).

"Новый очаг обитания снежного барса в Горном Алтае обнаружили WWF и Сайлюгемский национальный парк. Пять новых особей снежного барса зафиксировали автоматические камеры на Южно-Чуйском хребте: самка с двумя котятами, которые уже осенью начнут самостоятельную жизнь, и два одиночные ирбиса, пол которых определить невозможно. Специалисты предполагают, что один из снежных барсов - это доминантный самец, зверя часто фиксировали автоматические камеры в этом году, что значит - зверь активен, часто перемещается, скорее всего, ищет самку для кошачьей свадьбы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Южно-Чуйский хребет, протяженность которого более 100 км, не считался важным очагом обитания ирбиса на Алтае. Первые исследования с помощью фотоловушек здесь начали в 2018 году, но вели мониторинг редкого хищника только в восточной и центральной части хребта. Тогда камеры регистрировали в этой части хребта всего три особи.

"Возможно, причиной низкой численности редкого хищника стал недостаток добычи - сибирского горного козла. С начала 2021 года автоматические камеры были установлены в западной части Южно-Чуйского хребта. Самое удивительное в открытии этого года: автоматические камеры, которые зафиксировали снежных барсов в новом месте обитания, установили не профессиональные инспекторы или биологи, а местные жители, скотоводы, которые живут рядом. Чабаны-волонтеры, которые помогают биологам - участники специального проекта, который предлагает жителям Кош-Агачского района проверять фотоловушки и сообщать о природоохранных правонарушениях", - подчеркивается в пресс-релизе.

По информации WWF, в России осталось 2% мировой популяции снежных барсов, которая насчитывает от 4 до 6 тыс. особей. Точно подсчитать их не удается - барсы живут в труднодоступной горной местности. Вид остается одним из самых малоизученных среди больших кошек. В России обследовано только 70% мест обитания снежного барса. По итогам 2020 года в России насчитали 60 особей, большая часть которых, порядка 40, обитает на Алтае - это две трети всего ареала.