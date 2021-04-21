Прокуратура потребовала от мэрии Канска расселить жильцов дома, где обрушилась стена

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Прокуратура внесла представление мэру Канска (Красноярский край) Андрею Бересневу о необходимости расселения жителей двухэтажного дома, где в начале апреля произошло обрушение стены жилого дома. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

Вечером 6 апреля произошло обрушение стены жилого дома по улице Красноярской, 11. По данным ведомства, жилья лишились 37 человек, из них 20 были обеспечены жильем из маневренного фонда, остальные проживают у родственников.

"Главе города Канска объявлено предостережение о необходимости своевременного расселения жителей аварийного дома", - говорится в сообщении. По данным ведомства, дом, введенный в эксплуатацию в 1955 году, имеет степень износа 76% и его дальнейшее использование недопустимо, но муниципалитет не признает его аварийным. Ранее сообщалось, что прокуратура добивается сноса дома в судебном порядке.

По факту обрушения стены дома было возбуждено уголовное дело по фактам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).