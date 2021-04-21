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Полиция опровергла применение силы в отношении активиста из Новокузнецка

В среду СМИ в Сибири сообщили о том, что Евгения Анащенко избили двое мужчин в форме полицейских, пытаясь вручить предостережение о недопустимости нарушения закона

КЕМЕРОВО, 21 апреля. /ТАСС/. Региональное управление МВД по Кемеровской области опровергло информацию о том, что сотрудники полиции якобы избили активиста в Новокузнецке. Физическая сила в отношении него не применялась, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка.

"Накануне сотрудники полиции действительно посещали гражданина по месту жительства в частном секторе, чтобы вручить ему предостережение о недопустимости административных правонарушений и антиобщественного поведения. Физическая сила к мужчине полицейскими не применялась", - рассказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что от получения документа мужчина отказался, а все действия сотрудников правоохранительных органов зафиксированы на видео.

Утром в среду ряд СМИ в Сибири сообщили о том, что активиста из Новокузнецка Евгения Анащенко избили двое мужчин в форме полицейских, пытаясь вручить ему предостережение о недопустимости нарушения закона и участия в несанкционированных акциях.

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