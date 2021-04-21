На Алтае заявили о необходимости федеральной программы для решения жилищной проблемы сирот

БАРНАУЛ, 21 апреля. /ТАСС/. Проблема предоставления жилья детям-сиротам, за которую Алтайский край подвергается критике со стороны надзорных органов, может быть решена с помощью создания федеральной программы и внедрения жилищных сертификатов, сообщает в среду пресс-служба Алтайского краевого Законодательного собрания.

На минувшей неделе Алтайский край, по данным Следственного комитета РФ, оказался в числе регионов с худшими показателями освоения бюджетных средств и обеспечения сирот жильем в 2020 году: в регионе не смогли освоить более 68% выделенных средств, а уровень обеспеченности сирот жильем составил 5%.

Спикер регионального парламента Александр Романенко выступил с инициативой разработать единую федеральную программу по аналогии с уже действующими программами для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих. Кроме того, он считает необходимым распространить практику выдачи сиротам жилищных сертификатов на территории всей страны, усилив контроль и ответственность за мошенничество в этой сфере. Предложения Алтайского края Романенко представил в комиссию Совета законодателей РФ по социальной политике.

"Регионального законодательства в этой части недостаточно. Должно быть федеральное регулирование. За гражданином даже при использовании сертификата может сохранятся право стоять в очереди на получение жилья. Тут возможны правовые коллизии и судебные споры. Высказывают опасения и о возможности мошеннических действий в отношении сертификатов, риске поспешной продажи приобретенного жилья. На федеральном уровне нужны законодательные механизмы, позволяющие защитить интересы сирот. Например, введение ответственности за незаконное обналичивание жилищного сертификата, по аналогии с материнским капиталом", - цитирует пресс-служба Романенко.

В настоящее время на рынке не хватает квартир нужного метража, качества и уровня социальной обеспеченности. Кроме того, федеральный закон позволяет предоставлять детям-сиротам не более четверти квартир в одном доме, а жилье в сельской местности не рассматривается при подборе квартир.

О проблемах при обеспечении жильем детей-сирот

В феврале 2021 года во время рабочего визита в Алтайский край заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин вынес предостережение министру строительства и ЖКХ Алтайского края Ивану Гилеву. По словам Демешина, Алтайскому краю на приобретение жилья для детей-сирот было выделено в 2020 году 1 млрд 211 млн рублей, однако в регионе были приобретены только 222 квартиры вместо 757. Гилев объяснял, что дополнительно выделенные из федерального бюджета средства на эти цели, а именно 700 млн рублей, регион получил 25 сентября и не смог их освоить из-за возросшего спроса на жилье в крае за три месяца до окончания года. В результате Алтайский край вернул в федеральный бюджет неосвоенные в 2020 году средства - 561 млн рублей

Для решения проблемы с обеспечением жильем детей-сирот в крае намерены активно использовать механизм жилищных сертификатов. В феврале 2021 года депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания в окончательном чтении приняли закон, который позволит выдавать их детям-сиротам. В этом году такие сертификаты предоставят 170 сиротам. Всего на эти цели из краевого бюджета в 2021 году будет направлено 220 млн рублей.