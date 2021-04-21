Власти Приангарья считают, что инфраструктурные кредиты помогут в развитии Байкальска

"Если мы говорим об этих льготных кредитах, а президент говорил про гостиничный бизнес, про туристические кластеры, то Байкальск сюда хорошо вписывается. Это продолжение развития территории Слюдянского района, сюда можно приводить инвесторов, интересанты уже есть", - сказал он.

ИРКУТСК, 21 апреля. /ТАСС/. Инфраструктурные кредиты, о которых в своем послании Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин, будут способствовать развитию города Байкальска в Иркутской области, сообщил журналистам председатель правительства области Константин Зайцев. Моногород на берегу Байкала нуждается в перепрофилировании экономики после закрытия в 2013 году градообразующего предприятия - Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

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Зайцев высказал уверенность, что новые возможности поддержки бизнеса через льготные кредиты будут актуализированы, и в ближайшее время территория Слюдянского района получит более динамичное развитие.

Субъекты РФ смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты по 3% годовых сроком на 15 лет. До 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей, сообщил в среду в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Байкальск - моногород на берегу озера на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. Осенью 2013 года в городе закрылся БЦБК, который был градообразующим предприятием с 1966 года. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. В настоящее время работа по ликвидации отходов находится в активной стадии, параллельно разрабатывается план комплексного развития Байкальска. Одним из векторов развития города, возможно, станет туризм.