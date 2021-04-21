Дорогу до самого северного аэропорта в Томской области отремонтируют впервые за 15 лет

ТОМСК, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Томской области выделят 33 млн рублей на ремонт дороги по улице Авиаторов в городе Стрежевой, который находится на севере региона в 600 км от областного центра. Данная дорога ведет до аэропорта города, однако не ремонтировалась уже 15 лет, сообщил журналистам в среду губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

"Улица Авиаторов ведет из Стрежевого в аэропорт и на дачные участки, по ней ходит маршрутный автобус. Более 15 лет дорога не ремонтировалась, шел только ямочный ремонт, и это не дело. Обновленная трасса Стрежевой - аэропорт станет подарком области стрежевчанам к 55-летию северной столицы региона, которое мы отметим в сентябре", - сказал Жвачкин.

По информации губернатора, на ремонт дороги выделены 33 млн рублей. Как сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на вице-губернатора по промышленной политике Игоря Шатурного, выполняя решение главы региона, дорожники проведут фрезерование и уложат дорожное полотно на всей протяженности трассы в 2,3 км, а также укрепят обочины.

Стрежевой - город на северо-западе Томской области с населением более 40 тыс. человек. Он построен в районе крупных нефтяных месторождений, нефтедобыча является основой его экономики. Из Стрежевого выполняются ежедневные авиарейсы в Томск.