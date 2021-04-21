Алтайский край рассчитывает на получение инфраструктурных кредитов в числе первых

БАРНАУЛ, 21 апреля. /ТАСС/. Алтайский край в числе первых может рассчитывать на получение инфраструктурных кредитов, о выделении которых в послании Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин, поскольку регион не имеет коммерческих кредитов, а займы из федерального бюджета составляют менее 2 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба правительства края.
Как заявил президент в послании, субъекты РФ смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% годовых сроком на 15 лет. До 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей. При этом наилучшие условия для получения кредитов будут иметь регионы с невысокой долговой нагрузкой.
"Алтайский край не имеет коммерческих кредитов, займы из федерального бюджета минимальны (менее 2 млрд рублей). Поэтому наш регион может в числе первых рассчитывать на получение инфраструктурных кредитов, о выделении которых субъектам федерации заявил Владимир Путин", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора Виктора Томенко.
Глава региона отметил, что послание президента РФ направлено, главным образом, на решение проблем внутри страны, в социальной сфере, а также на достижение национальных целей развития. "Президент особое внимание уделил поддержке социально не защищенных категорий населения, решению тех проблем, которые породила пандемия коронавируса в сфере занятости, необходимости подъема, восстановления экономики. Поэтому очень много инициатив прозвучало, все они лягут в основу наших решений, и мы приступим к их реализации", - приводит пресс-служба слова губернатора.