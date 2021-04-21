Омская область сэкономит на замещении коммерческих кредитов не менее 500 млн рублей в год

ОМСК, 21 апреля. /ТАСС/. Замещение коммерческих кредитов бюджетными в случае, если их объем превышает 25% собственных доходов региона, позволит Омской области сэкономить на процентах не менее 500 млн рублей в год. Об этом сообщил в среду ТАСС министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

Президент России Владимир Путин сообщил 21 апреля в послании Федеральному собранию о необходимости помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

"Конечно, замена части коммерческих кредитов бюджетными - это один из самых важных сигналов для регионов, озвученных в послании. Для Омской области это очень своевременное и нужное решение. <…>В соответствии с условиями замены кредитов, озвученными президентом, после получения бюджетных кредитов мы сможем экономить на уплате процентов банкам не менее 500 млн рублей ежегодно", - сказал Чеченко.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, это позволит региону сформировать определенный фонд развития. "Да, мы в полном объеме выполняем социальные обязательства, но нам необходимы средства на социально-экономическое развитие в дальнейшем", - цитирует Буркова пресс-служба правительства региона.

Чеченко отметил, что на начало года объем коммерческих заимствований Омской области составлял 22,7 млрд рублей при общем размере госдолга в размере 44 млрд рублей.

В пресс-службе омского Минфина ТАСС добавили, что бюджет Омской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. был принят с нулевым дефицитом с доходной и расходной частью в размере 96,3 млрд рублей. По сравнению с первоначальным бюджетом на 2020 год доходная часть увеличилась более чем на 6%, расходная часть - почти на 4%. В феврале в бюджет были внесены поправки, которые увеличили расходы почти на 23%, до 118,4 млрд рублей.