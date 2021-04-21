Архивные фотографии Кузбасса появятся в медиабанке ТАСС к 300-летию региона

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Исторический раздел со снимками фотокорреспондентов ТАСС откроется на платформе открытого медиабанка "Кузбасс-300" - специального проекта агентства. Об этом сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

"На платформе открытого медиабанка "Кузбасс-300" - специального проекта ТАСС, посвященного 300-летию крупнейшего промышленного региона России, - запускается исторический раздел. В него вошли архивные фотографии ТАСС, которые отражают ключевые события региона с начала XX века", - говорится в сообщении.

Уточняется, что медиабанк будет доступен в течение года. В нем можно будет найти фотографии, на которых запечатлены важные моменты истории Кемеровской области: "от запуска крупнейших предприятий страны и первых техникумов по подготовке кадров в сфере угольной промышленности до повседневной жизни региона", а также актуальными снимками природы Сибири и мероприятий, которые проходят в регионе.

"Освещение на ресурсах медиабанка социальных, экономических, культурных и спортивных событий поможет не только рассказать широкой аудитории о сегодняшнем дне Кузбасса, но и создаст базу материалов для региональных СМИ. Ее можно использовать при создании собственных публикаций, фотогалерей, выставочных, полиграфических и онлайн-проектов о регионе", - подчеркнули в департаменте.

Президент России Владимир Путин в августе 2018 года подписал указ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Праздничная дата связана с 1721 годом, когда рудознатцем Михайлом Волковым были открыты первые месторождения угля на территории Кемеровской области. Российская академия наук подтвердила, что именно этот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна. Основные праздничные мероприятия в регионе запланированы на 6 июля 2021 года. Кузбасские власти в рамках подготовки к празднику поставили задачу улучшить условия жизни граждан на всех территориях области. Для этого реализуются масштабные проекты в социальной и градостроительной сферах.