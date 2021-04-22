Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировали в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в ночь на четверг в Искитимском районе Новосибирской области, недалеко от Восточного участка Колыванского разреза, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

"Время в очаге: 22 апреля 2021 г. 01:50 местного времени (21 апреля 2021 г. 21:50 мск). Магнитуда - 3,7", - говорится в сообщении.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,4 балла. Эпицентр находился в Искитимской районе Новосибирской области, в 2 км от деревни Девкино, рядом с Восточным участком Колыванского разреза.

Подобные землетрясения уже неоднократно фиксировались в данном районе ранее.