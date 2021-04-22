Минздрав Кузбасса прокомментировал ситуацию с умершей в подъезде женщиной

КЕМЕРОВО, 22 апреля. /ТАСС/. Минздрав Кузбасса провел служебную проверку по факту инцидента в городе Анжеро-Судженске, где местные жители сообщили, что бригада скорой не оказала медпомощь женщине, и она умерла в подъезде жилого дома. Предварительно установлено, что пациентка сама отказалась от осмотра, сообщили журналистам в региональном министерстве.

"По приезде на адрес бригада обнаружила женщину, лежащую на крыльце подъезда. От осмотра и оказания медицинской помощи она отказалась. Рядом с женщиной присутствовал мужчина, назвавший себя ее сожителем. Бригада скорой медицинской помощи помогла ему завести женщину в подъезд и вернулась на станцию", - рассказали в Минздраве.

Во вторник местная жительница сообщила в соцсетях о том, что днем обнаружила на лестнице в подъезде женщину в тяжелом состоянии и вызвала скорую помощь, дождалась приезда медиков и ушла в магазин. Когда она вернулась, женщина лежала в подъезде одна и без признаков жизни. Скорая помощь приехала повторно и констатировала смерть.

По данному факту СУ СК РФ по Кемеровской области также проводится доследственная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям медиков, а также установлена причина смерти женщины.