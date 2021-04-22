Прокуратура подала в суд на правительство Омской области из-за нехватки мусорных полигонов

ОМСК, 22 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Омской области подала иск в суд на правительство региона с требованием обеспечить необходимое количество мусорных полигонов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры. В настоящий момент в Омске полигоны захоронения твердых коммунальных отходов отсутствуют, а перевозка мусора в районы ведет к росту тарифов.

В 2019 году на прямой линии с президентом России житель Омска Роман Дмитриев пожаловался на значительный рост тарифа на вывоз мусора. Президент поручил Федеральной антимонопольной службе обратить внимание на ситуацию. Ведомство предписало омской региональной энергетической комиссии произвести перерасчет расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов, которые составляли 93% от тарифа на вывоз мусора. 1 августа 2019 года тариф был снижен на 30,2% до 88,88 рубля с жителей Омска, и до 92,37 и 81,16 руб. - для жителей сельских районов, проживающих соответственно в многоквартирных и индивидуальных домах.

"Полигоны ТКО для нужд Омска отсутствуют, их захоронение с территории областного центра осуществляется на 13 районных свалках, в том числе расположенных в Седельниковском, Колосовском и иных значительно удаленных от Омска районах, что приводит к увеличению затрат на транспортировку и росту тарифа. В этой связи прокуратурой Омской области в суд предъявлено административное исковое заявление о возложении обязанности на правительство Омской области и региональное Министерство природных ресурсов и экологии устранить указанные нарушения", - сообщила пресс-служба.

По данным прокуратуры, районные свалки используются в качестве временного - до 1 января 2023 года - решения проблемы размещения ТКО, так как в госреестр в настоящий момент внесены только три полигона, которые способны принять не более 80% образуемого мусора. "Несмотря на длительное время с момента возложения законодательством на субъекты РФ полномочий по организации деятельности по обращению с ТКО, вопрос организации легитимных объектов размещения (хранения и захоронения) ТКО из Омска и иных населенных пунктов Омской области надлежащим образом не решен", - подытожили в ведомстве.

Ранее прокуратура также подала иск в суд к региональной энергетической комиссии с требованием отменить приказ, который устанавливает тариф на обращение с ТКО в 2021 году. Согласно приказу стоимость услуги во втором полугодии текущего года должна вырасти на 82,2% - до 8 749 рублей за тонну мусора. По мнению ведомства, не все расходы, включенные в 2019 году региональным оператором по обращению с ТКО компанией "Магнит" и компанией-перевозчиком "Экос" в стоимость транспортировки мусора, являются экономически обоснованными. Это в свою очередь повлияло на тариф 2021 года, так как при его формировании учитывались данные за 2019 год.