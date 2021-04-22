Ввод медучреждений в Новосибирской области в 2021 году уменьшится почти на четверть

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где наблюдается высокий уровень онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, в 2021 году планируют открыть 30 новых объектов здравоохранения, что на 23,3% меньше, чем в 2020 году. Большая часть возводимых медучреждений - фельдшерско-акушерские пункты, а также здание врачебной амбулатории в поселке Верх-Тула на востоке региона, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

В 2019 году регионе действовали более 900 фельдшерско-акушерских пунктов, порядка 110 врачебных амбулаторий, около 50 участковых и 30 районных больниц, в которых оказывалась медпомощь сельскому населению. Вместе с тем во многих малых населенных пунктах области медучреждения первичного звена здравоохранения отсутствуют. Для решения этой проблемы в области активно ведется строительство социальных объектов.

"В последнее время по всей стране ориентир сделан в сторону строительства и реконструкции объектов здравоохранения. В Новосибирской области только в прошлом году введено в эксплуатацию 37 объектов здравоохранения, из которых такой крупный, как областной Перинатальный центр, корпус патоморфологической лаборатории областного онкодиспансера, не менее важные для своих населенных пунктов - амбулатория в поселке Октябрьский, больница в Дорогино и 32 фельдшерско-акушерских пункта. В планах этого года - ввод в эксплуатацию еще 30 объектов, в том числе и амбулатории в селе Верх-Тула", - приводит пресс-служба слова министра строительства региона Ивана Шмидта.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минстроя, снижение числа возводимых медучреждений связано с неоднородным распределением федерального финансирования, выделяемого на три года по нацпроекту "Здравоохранение".

Строительство одного из самых крупных медучреждений - врачебной амбулатории с дневным стационаром и станцией скорой медицинской помощи в селе Верх-Тула - начнется в мае. Амбулатория рассчитана на 240 посещений в смену. Проект, по которому строится медучреждение, в Новосибирской области применяется впервые. Он предполагает строительство корпуса поликлиники, здания станции скорой медицинской помощи с крытой стоянкой и газовой котельной. "В поликлинике по проекту будут обустроены дневной стационар на семь коек, взрослое и детское отделения, женская консультация, отделение лучевой диагностики, физиотерапевтическое и эндоскопическое отделения. Чтобы развести потоки пациентов, в здании будет организовано несколько входных групп. Кроме того, проект предполагает создание условий для удобного доступа и комфортного пребывания маломобильных групп населения", - добавили в пресс-службе.