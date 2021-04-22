СГК выплатила мэрии Новосибирска 239 млн рублей за неисполнение обязательств по концессиям

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) выплатила мэрии Новосибирска 239 млн рублей за неисполненные обязательства, которые были предусмотрены двумя расторгнутыми в начале года концессионными соглашениями. Об этом в четверг в пресс-центре ТАСС сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев.

В конце 2017 года между мэрией Новосибирска и АО "Сибэко", правопреемником которого является СГК, были заключены два концессионных соглашения сроком на шесть лет. По данным СГК, соглашения утратили свою актуальность, поэтому компания предложила городу расторгнуть прежние концессионные соглашения и заключить новое сроком на 10 лет, которое включит в себя практически все муниципальное тепловое хозяйство Новосибирска. По информации компании, такое соглашение позволит ей приобрести понимание долгосрочной инвестиционной перспективы и увеличить объемы вложений в обновление сетей. В январе 2021 года арбитражный суд Новосибирской области утвердил мировое соглашение между МУП "Энергия" и АО "Сибэко" о расторжении соглашений.

"Получили уже 239 млн рублей - это только от СГК в части невыполненных мероприятий по концессии. Плюс к этому наше МУП "Энергия" получило денежные средства от продажи оборудования, которые были предусмотрены для монтажа на 35-й котельной на улице Софийской", - сказал он.

Как уточнил директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков, стороны находятся в процессе заключения нового соглашения уже в течение двух месяцев, при этом существует постановление мэра города - закончить переговоры, получить необходимые разрешения и согласования до 30 апреля. Выйти на заключение концессии намерены к концу сентября.

Сибирская генерирующая компания (СГК) после заключения с мэрией Новосибирска нового десятилетнего концессионного соглашения стоимостью 5,5 млрд рублей по передаче предприятию муниципальных теплосетей, большинство из которых имеет высокую степень изношенности, намеревалась более чем в 6 раз увеличить вложения в их обновление - с 90 млн до 600 млн рублей в год.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областей, Красноярского края, Хакасии и Тувы.