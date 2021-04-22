В Омске к обязательным работам приговорили организатора несанкционированной акции

ОМСК, 22 апреля. /ТАСС/. Кировский районный суд Омска признал местного жителя организатором прошедшей накануне несанкционированной акции и приговорил к 20 часам обязательных работ. Об этом сообщается в четверг на сайте суда.

"Действия Вороного В. Г. квалифицированы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ как организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия. Постановлением судьи Кировского районного суда г. Омска от 21 апреля Вороному В. Г. назначено наказание в виде обязательных работ на срок 20 часов", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 20 апреля Вороной без подачи соответствующего уведомления обратился через социальные сети "ВКонтакте" и Tik-Tok к неограниченному кругу лиц с призывом выйти 21 апреля на Соборную площадь Омска. Тем самым он добровольно принял на себя и исполнил функции организатора публичного мероприятия. Сам Вороной в ходе судебного заседания полностью признал свою вину.

Несанкционированная акция состоялась в Омске в среду вечером. По данным МВД, в ней приняло участие около 900 человек.