В Новосибирской области за один день зафиксировали рекордное количество термоточек

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Спасатели зафиксировали 348 термических точек ландшафтных пожаров за один день в Новосибирской области, что является рекордным показателем, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС начальник регионального главка МЧС России Виктор Орлов.

"Еще не везде сошел снег, тем не менее мы уже имеем большое количество возгораний растительности, позавчера фиксировалось 348 термических аномалий в 28 муниципальных районах Новосибирской области. Это огромное количество за сутки, практически пиковые рекордные цифры [за день], которые выдаются в самые неблагоприятные дни. При наложении на это ветра мы можем получить крайне неприятные последствия", - сказал Орлов.

При этом 348 термических точек ранее было зафиксировано за неделю с 12 по 18 апреля. По его словам, 70% этих возгораний стали неконтролируемым палом растительности. Большая часть этих возгораний происходит рядом с населенными пунктами. Фиксируются возгорания на болотах, которые спасатели связывают с рыбалкой и охотой.

Глава региона Андрей Травников 20 апреля подписал постановление, согласно которому с 23 апреля в регионе начинается пожароопасный сезон. В конце апреля 2020 года в области разгорелись сильные ландшафтные пожары. В ряде районов огонь перешел на дома и дачи.