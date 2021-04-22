Организатора несанкционированной акции в Новосибирске оштрафовали на 25 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Житель Новосибирска, 18-летний Кирилл Саенко оштрафован на 25 тысяч рублей за организацию прошедшей накануне несанкционированной акции, сообщается на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 22 апреля Саенко К. В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 25 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

На странице во "ВКонтакте" человека, чьи данные совпадают с оштрафованным, 18 апреля размещен пост, в котором он призывает всех выходить на несогласованную акцию 21 апреля в центре Новосибирска.

Несанкционированная акция состоялась в Новосибирске в среду вечером. По данным МВД, в ней приняли участие около 1 тыс. человек.