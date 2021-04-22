СГК снизит вложения в ремонтную кампанию в Новосибирске в 2021 году на 14%

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) намерена направить на ремонтную кампанию 2021 года в Новосибирске 774 млн рублей, что почти на 14% меньше прошлогодних показателей. Об этом в четверг в пресс-центре ТАСС сообщил директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков.

"В этом году запланировано к капитальному ремонту восемь участков - около 2 км трубопроводов. В деньгах это 270 млн рублей. Всего ремонтная программа на этот год 774 млн рублей против 880 млн рублей в прошлом году", - сказал он.

Колмаков добавил, что в течение двух предыдущих лет компания вкладывала в ремонт собственные средства сверх установленного тарифа. В этом году на работы планируется направить только средства, заложенные в тарифе на ремонт. Основные работы пройдут в том числе на улицах Лескова, Кавалерийская, Залесского, Дуси Ковальчук, Советской, теплотрассе дамбы Октябрьского моста.

Андрей Колмаков отметил, что увеличить инвестиции в ремонт в перспективе помогут два механизма - новое концессионное соглашение с мэрией, которое в настоящее время находится в стадии проработки, и программа опережающих инвестиций. Это позволит в том числе увеличить объем вложений в систему теплоснабжения за 10 лет в пять раз, привлечь 20,5 млрд рублей.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, республик Хакасия и Тува.