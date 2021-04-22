Установку стелы "Город трудовой доблести" в Новосибирске перенесли на 2022 год

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Установка стелы в честь присвоения Новосибирску статуса "Город трудовой доблести", которая ранее планировалась к 9 мая 2021 года, будет перенесена на следующий год. Решение принято в связи с доработкой внешнего вида памятника, сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в пресс-центре ТАСС в четверг.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам, в том числе Новосибирску, в честь чего в городе планируется установить памятную стелу. Общегородским голосованием было решено, что местом ее размещения станет площадь Калинина, где сосредоточены крупные предприятия оборонной промышленности. Ранее вице-губернатор региона Сергей Нелюбов сообщал о планах по установке памятника к 9 мая.

"Площадка уже готовится на следующий год. Принято решение, что в этом году эта стела, которая победила во всероссийском конкурсе, будет адаптироваться под каждый город индивидуально. Каждый город будет наносить на стелу свои индивидуальные особенности, благодаря которым он получил такое высокое звание", - сказала Терешкова.

Терешкова добавила, что музей Новосибирска уже подготовил подборку фактов, которые могли бы быть отражены на стеле. Она направлена в Российское военно-исторического общество (РВИО). В сентябре начался конкурс на разработку лучшего архитектурно-художественного решения для стелы "Город трудовой доблести" под эгидой РВИО.

"Мы нашли понимание, что 9 мая в этом году в Новосибирске состоится закладка камня на том месте как раз, где в дальнейшем будет находиться эта стела", - сказал Терешкова, добавив, что в мероприятии планируется участие председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.

Ранее вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов сообщал, что в регионе также планируется учредить памятный знак "Город трудовой доблести", которым будут награждаться ветераны и труженики тыла. Уже разработан эскиз-проект знака, он был одобрен специально созданной для этих целей рабочей группой, куда вошли представители общественных и ветеранских организаций.

О звании

"Город трудовой доблести" - почетное звание Российской Федерации, установленное в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Согласно указу президента России Владимира Путина, оно присваивается городам, жители которых "внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".