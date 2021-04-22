АФК "Система" может разместить в Красноярске центр по управлению лесными активами в Сибири

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. АФК "Система" планирует разместить в Красноярске штаб-квартиру по управлению своими лесными активами в Сибири. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс на сессии заксобрания в четверг.

Лесопромышленные активы корпорации объединены в холдинге Segezha Group. В составе холдинга - российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки. Холдинг владеет одним из крупнейших в России производителем пиломатериалов и древесноволокнистых плит - Лесосибирским ЛДК-1 и ведет собственную лесозагатовку.

"АФК "Система" планирует разместить в Красноярске штаб-квартиру по управлению всеми своими лесными активами Сибири", - сообщил Усс. Он также добавил, что компании "Полюс" и "Русал" планируют размещение своих центральных офисов в Красноярске. По словам губернатора, сейчас прорабатывается вопрос создания делового центра - "Красноярск-Сити" с более чем 60 тыс. кв. метров офисных площадей. Его планируется создать на деньги частных инвесторов.

В четверг Усс представил доклад Законодательному собранию края об итогах работы краевого правительства за 2020 год. Кроме региональных депутатов, доклад заслушали представители муниципальных образований края, органов исполнительной власти края и депутаты Госдумы, представляющие регион в нижней палате российского парламента.