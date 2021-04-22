Суд смягчил приговор красноярцу, распылившему газовый баллончик в сотрудников ФСБ

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Красноярский краевой суд смягчил приговор Артему Загребельному, распылившему газовый баллончик в двух сотрудников ФСБ при задержании, и снизил срок лишения свободы с 5 лет до 3 лет и 10 месяцев колонии. Об этом в четверг сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.

"Красноярский краевой суд в апелляционной инстанции изменил приговор, назначив Загребельному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 10 месяцев с содержанием в колонии общего режима", - сообщил представитель суда.

По его словам, суд принял во внимание смягчающие обстоятельства - попытки осужденного загладить вину перед потерпевшими, выплатив им денежную компенсацию, а также то, что он не привлекался к уголовной и административной ответственности ранее. "Кроме того, суд согласился с мнением адвоката и прокурора, что совершенные преступления, следует квалифицировать как одно", - добавили в суде.

В ноябре 2019 года Загребельный был задержан сотрудниками ФСБ, во время задержания он распылил в них газовый баллончик. В октябре прошлого года суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.