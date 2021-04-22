В Красноярском крае планируют ввести ежемесячную выплату "детям войны"

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Красноярского края планируют ввести ежемесячную выплату "Детям войны" для людей, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Об этом на сессии Заксобрания Красноярского края в четверг сообщил губернатор региона Александр Усс.

"В преддверии очередной годовщины Победы считаю правильным сделать еще один важный шаг. Мы о нем говорили раньше. А именно: принять решение о том, чтобы ежемесячные денежные выплаты начали получать все жители нашего края, которые входят в категорию "дети войны". Это то малое, что мы можем дать людям, пережившим тяжелые послевоенные годы", - сказал Усс. По его словам, законопроект будет разработан до конца месяца и представлен заксобранию.

По информации пресс-службы губернатора, по предварительным расчетам, из краевого бюджета на эти выплаты будет выделено порядка 470 млн рублей.

Ранее такие выплаты "дети войны" получали ежегодно в преддверии Дня Победы. Всего в крае проживают порядка 140 тыс. человек, относящихся к этой категории.